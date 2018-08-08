«الخارجية» تنصح المواطنين بالتواصل مع بعثات الدولة حال شراء العقارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ مصطفى خليفة

نصحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مواطني الدولة في حال رغبتهم بشراء عقارات أو أراضٍ خارج الدولة بأن يتم التواصل مع بعثات الدولة في الخارج، والاطلاع على الإجراءات القانونية المطلوبة وتوثيقها عبر المحامين المعتمدين لضمان حقوقهم.

ونوهت بأهمية الاحتفاظ بالرقم الخاص بمركز الاتصال «00971.80044444» للتواصل مع الوزارة، أو البعثة الدبلوماسية أثناء التواجد في الدولة التي يوجد بها تمثيل دبلوماسي للدولة في الحالات الطارئة.

كما حذرت الوزارة من السفر إلى كل من مدغشقر والكونغو لدواعٍ صحية بسبب انتشار وباء الطاعون في الأولى وانتشار وباء الإيبولا في الثانية، كما حذرت من السفر إلى 10 دول لدواعٍ أمنية لا تزال قائمة شملت كلاً من: اليمن، جنوب السودان، أفغانستان، الصومال، أوكرانيا، باكستان، سوريا، نيجيريا، العراق وليبيا.

وطالبت المواطنين المسافرين خارج الدولة بضرورة التقيّد بتحذيرات وإرشادات السفر الموجودة على موقع الوزارة بصفحة شؤون المواطنين، والتسجيل في خدمة «تواجدي» المتوفرة على موقع الوزارة الرسمي، وذلك لمساعدة الوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج في التواصل معهم حال تعرضهم لأي طارئ أو طلب أي مساعدة، مؤكدة أن الخدمة تأتي في إطار حرص الوزارة على التواصل مع مواطني الدولة أثناء سفرهم ووجودهم في الخارج، خاصة في حالات الأزمات، وما يجب عليهم القيام به أثناء الطوارئ.