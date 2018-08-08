3.3 ملايين مساعدات «دار البر» لـ 836 حالة في عجمان

المصدر: Ⅶدبي - وام

قدم فرع جمعية دار البر في عجمان مساعدات إنسانية خلال النصف الأول من العام الحالي لـ 836 حالة إنسانية محتاجة من الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود في الإمارة بقيمة إجمالية وصلت إلى 3 ملايين و285 ألفاً و78 درهماً.

وقال فيصل صحراوي مدير فرع «دار البر» في عجمان: «إن مساعدات فرع الجمعية في الإمارة 6 أشهر الأولى من العام الجاري اشتملت على مد يد العون والمساعدة لـ 69 مريضاً من غير القادرين على سداد رسوم علاجهم ونفقات أدويتهم بقيمة 369 ألفاً و978 درهماً والتكفل بالرسوم الدراسية لـ 406 من طلبة مدارس من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود بتكلفة وصلت إلى مليون و549 ألفاً و500 درهم».

وأضاف: «إن إنجازات وقائمة مساعدات فرع «دار البر» في عجمان تضمنت أيضاً دفع قيمة إيجار المسكن لـ 343 أسرة ذات دخل محدود وغير مقتدرة مادياً بكلفة قدرت بمليون و315 ألفاً و100 درهم بجانب تقديم المساعدة لـ 18 حالة إنسانية»