المخالفون يواصلون التوافد للاستفادة من مهلة «احمِ نفسك»

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد، أم القيوين - عصام الدين عوض

تواصل توافد المخالفين إلى مختلف المراكز التي خصصت لاستقبالهم ضمن مبادرة «احم نفسك .. بتعديل وضعك» بأعداد كبيرة تعكس حجم التفاعل الذي مسَّ مشاعر المخالفين بكثير من الفرحة التي ارتسمت على وجوهم خلال وجودهم في مراكز تعديل الوضع، في مشهد يعكس قيم التسامح الذي عهدته الدولة قيمة ثابتة.

ورصدت «البيان» هذه القيمة من خلال الأرقام الكبيرة التي تم إعفاؤها للمخالفين، حيث سجلت عجمان وحدها 5.2 ملايين درهم قيمة إعفاءات في يوم واحد، ولاستكمال الإجراءات على أكمل وجه فقد تفاعلت الدوائر الحكومية مع هذه المبادرة عبر توعية العمال للإسراع في انتهاز هذه الفرصة الثمينة لتعديل أوضاعهم على غرار ما قامت به اقتصادية رأس الخيمة التي وعت 4958 منشأة تجارية لتوعية أصحابها ومتعامليها لهذه المبادرة.



5.2 ملايين درهم

أما في عجمان فقد تواصل إقبال المخالفين لمركز الإمارة، لاستكمال إجراءات إصدار تصاريح المغادرة أو تعديل وضعهم عن طريق الكفالة الذاتية وتم استقبال 350 مخالفاً، وبلغت قيمة المخالفات التي تم إعفاؤها في اليوم الأول من المهلة 5.2 ملايين درهم ، كما تشير الإحصاءات إلى أن أغلبية المخالفين عليهم بلاغات هروب من الكفلاء، وأن جوازات بعضهم ضائعة أو منتهية الصلاحية، نتيجة طول فترة المخالفة لسنوات طويلة.



وكشف العميد محمد عبدالله علوان، المدير التنفيذي لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، لـ «البيان» عن أن قيمة المخالفات التي تم إعفاؤها في اليوم الأول بلغت 5.2 ملايين درهم نتيجة مخالفة قانون الإقامة في الدولة، مشيراً إلى إقبال المخالفين إلى مركز عجمان منذ اليوم الأول للمهلة، لافتاً إلى أن غالبية المخالفين عليهم تعاميم هروب من الكفلاء وليس بحوزتهم جوازات سفر، وعليه تم تشكيل فريق عمل لفرز المراجعين وتحديد المطلوب وفق الإجراءات.



فرصة

أما في أم القيوين فقد واصل مركز الإمارة استقبال المستفيدين من مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، حيث شهد صباح أمس توافد عشرات المخالفين على المركز في اليوم الخامس من المبادرة، فأنجزت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين جميع معاملات المراجعين من مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، وبلغت 150 معاملة، بحسب المقدم حميد فايز الشامسي، مدير إدارة متابعة المخالفين بالإدارة، الذي أكد أن الإدارة نجحت في إنهاء إجراءات أكثر من 150 مخالفاً استقبلهم مركز المخالفين بإدارة إقامة أم القيوين.



توعية

من ناحيتها بادرت اقتصادية رأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتنفيذ زيارات ميدانية لتوعية أصحاب ومتعاملي المنشآت التجارية في الإمارة بمبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي تضمّن اعتماد حزمة تسهيلات تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير قانوني لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة، ودون عمل حرمان لهم من دخول الدولة مجدداً بتأشيرة جديدة.

فقد نفذت إدارة الرقابة والحماية التجارية زيارات ميدانية لـ 4958 منشأة تجارية في الإمارة لتوعيتها بالمبادرة وأهمية الإقبال عليها لتعديل أوضاعهم في حال كانت غير متماشية مع القوانين السائدة في الدولة، حيث وزع مختصو الإدارة منشورات توعية لأصحاب ومرتادي المحلات التجارية بمختلف اللغات، ليسهل عليهم استيعاب مضمونها ومتطلبات هذه المبادرة، وكما قامت الإدارة بعرض المنشورات والملصقات في مركز سعادة المتعاملين للاطلاع عليها من قبل المتعاملين.