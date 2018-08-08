سعود المعلا يستقبل سفيرة المكسيك

المصدر: Ⅶ أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في الديوان الاميري أمس فرانسيسكا اليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة توليها مهام عملها بوصفها سفيراً جديداً لبلادها لدى الدولة.

ورحب سموه بالسفيرة متمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها بالدولة لتعزيز وتقوية أواصر الأخوة والصداقة التي تربط المكسيك والإمارات. حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية.