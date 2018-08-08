منع الوجبات عالية الدهون في منشآت أبوظبي الصحية

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

دعت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، جميع المنشآت الصحية في الإمارة إلى ضرورة توفير الغذاء الصحي ومنع المشروبات والوجبات والأطعمة غير الصحية عالية السكر والملح والدهون، وذلك في آلات البيع الذاتي والمقاهي والمطاعم والمتاجر التابعة لها.

وحددت الدائرة الـ 29 من نوفمبر المقبل موعداً نهائياً للمنشآت لإثبات توفير خيارات الأطعمة الأفضل والمثبت تأثيرها الوقائي من الأمراض المزمنة ذات العلاقة ومنع المشروبات والوجبات غير الصحية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دائرة الصحة المستمرة والرامية إلى وقاية كل أفراد المجتمع وحمايتهم من الأمراض المرتبطة بالأغذية غير الصحية، والحد من انتشار ظاهرة السمنة وأمراض العصر المزمنة، كالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وغيرها.

معايير

وأرفقت الدائرة معايير استخدام برنامج «وقاية» للأغذية المطابقة للشروط العالمية والمثبت علمياً تأثيرها الواقي من الأمراض ذات الصلة، التي قامت الدائرة بتطويرها مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خلال مجموعة عمل الغذاء والزراعة.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة دائرة الصحة العامة بدائرة الصحة، حرص الدائرة على ضمان مجتمع معافى بأبوظبي، إيماناً منها بأن الوقاية خير من قنطار علاج، وأوضحت أن الأطعمة الصحية التي يسمح أن يضاف لها شعار «وقاية» يجب أن تتفق مع مواصفات صحية عديدة حددتها دائرة الصحة مع شركائها الأساسيين بالاعتماد على مرجعيات عالمية تطبق دولياً، مشيرة إلى أنه من بين هذه المعايير أن تكون الأغذية الصحية غنية بالمعادن والفيتامينات، وقليلة الدسم والملح، وغنية بالألياف.

تعميم

وأضافت الهاجري: «عقدت الدائرة على هامش التعميم ورشة عمل جمعت عدداً من العاملين في مختلف المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وممثلين من قطاع التنمية الصناعية، إضافة إلى موردي أغذية ومنشآت غذائية، حيث هدفت إلى تعريفهم أكثر بمعايير«وقاية» وكيفية الالتزام بها، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان الالتزام بتطبيقها، فضلاً عن حث مصانع الأغذية على الانضمام للبرنامج وإضافة شعار «وقاية» مع علامة الجودة على الأغذية المعلبة».