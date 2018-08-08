«صحة دبي»: تطعيمات الحجاج ضرورية.. وأخذها قبل أسبوعين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دعت هيئة الصحة بدبي من خلال مبادرة «صحتك لايف»العيادة الذكية سابقاً، الحجاج من كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، من مرضى السكري، والحساسية، والربو، وأمراض القلب وغيرها إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل السفر لأداء فريضة الحج، مع أهمية الحصول على التطعيمات اللازمة بمدة لا تقل عن 10 إلى 15 يوماً قبل السفر، لضمان حصول الجسم على المناعة الكافية ضد المرض.

وقال الدكتور أحمد صالح، استشاري الأمراض المعدية ورئيس قسم مكافحة العدوى في مستشفى راشد، بأن الوقاية خير من العلاج، ومن المهم للحجاج الحصول على اللقاحات التي تساعد على منع انتشار الأمراض أثناء أداء مناسك الحج.

من جهتها ذكرت الدكتورة سلمى هجو، أخصائية أمراض الباطنية في مستشفى دبي، أنه من المهم اتخاذ خطوات احترازية قبل الحج، وأيضاً أثناء وبعد أداء فريضة الحج للمسنين وذوي الأمراض المزمنة.أما فيما يخص الغذاء الصحي المناسب للحاج فقد شددت سهير عليا، أخصائية التغذية السريرية، على تناول الكثير من الفواكه والخضروات وشرب ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء يومياً لإبقاء الجسم رطباً.