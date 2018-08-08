«طيران» شرطة أبوظبي تحلّق بـ7 من أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

حققت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أمنيات (7) من أصحاب الهمم، من مقيمي مركز الإيواء «المضيف» التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، بإتاحة الفرصة لهم لركوب الطائرة المروحية، والتحليق في سماء العاصمة أبوظبي، ومشاهدة معالمها الخلابة، وإدخال البهجة على نفوسهم، ورسم البسمة على شفاههم.

وكانت إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، حققت في المرحلة الأولى من المبادرة حلم خالد، ذي الـ (26) عاماً من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة المزدوجة «شلل دماغي بسيط وإعاقة حركية»، ومن فاقدي الرعاية الأسرية، بأن ترجمت حلمه إلى حقيقة، واصطحبه خلال الرحلة كل من: المقدم طيار طارق العوضي، والمقدم مهندس احمد طبير الظاهري، والرائد مهندس عبدالله الحمادي، والملازم أول طيار أحمد الزعابي، والمساعد أول فني عمران البلوشي، بالطائرة العمودية ليحلق في سماء العاصمة أبوظبي ويستمتع بمشاهدة المناظر الجميلة.

وفي المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة حققت حلم ثلاث فتيات وثلاثة شباب ( لبنى ذات الـ(29)«إعاقة حركية»، وجميعه (21) «شلل نصفي وإعاقة حركية»، وصدقية (55)«إعاقة حركية»، و صلاح (56) «إعاقة حركية»، وعبد الله(14) «شلل دماغي بسيط وإعاقة حركية»، وعمر(13) «شلل دماغي وإعاقة حركية») ورافقهم خلال الرحلتين كل من: العقيد طيار عبيد محمد الشميلي، نائب مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، والمقدم طيار محمد حميد، والمقدم طيار ناصر العيسائي والمقدم مهندس احمد طبير الظاهري والنقيب م. ذياب اليافعي والمساعد أول فني سيف الجسمي والمساعد أول فني محمد الدوسري، والمساعد أول فني عيسى الزرعون.

وكانت الرحلة انطلقت من مطار البطين للطيران الخاص، واستغرقت نصف ساعة في سماء أبوظبي، متجهة إلى جزيرة ياس لمشاهدة حلبة ياس، وعالم فيراري، ووارنر براذرز من الجو، مروراً بجزيرة السعديات لرؤية متحف اللوفر، ومن ثم اتجهت إلى كورنيش أبوظبي لمشاهدة علم الإمارات يرفرف عالياً خفاقاً على كاسر الأمواج، ومشاهدة المناظر الخلابة والأبراج السكنية الشاهقة، وفندق قصر الإمارات، مروراً من فوق جامع الشيخ زايد الكبير عائدة إلى مطار البطين.

وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، والتعاون مع المؤسسات الحكومية، لتحقيق أحلام فئة من أفراد المجتمع وترجمتها إلى حقيقة، من أجل إسعادهم.

وأعربت فاطمة الطنيجي، مديرة مركز الإيواء «المضيف» لذوي الاحتياجات الخاصة، عن شكرها لشرطة أبوظبي، على جهودها في دعم المبادرات الإنسانية، ودورها الرائد في تحقيق أمنيات فئة عزيزة على قلوبنا من أصحاب الهمم، معربة عن فخر مركز الإيواء «المضيف» بالتعاون مع شرطة أبوظبي لتحقيق أمنيات فئة من منتسبي المركز، كونها تتمتع بسمعة عالية في المجالات الإنسانية والمجتمعية.