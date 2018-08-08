شرطة دبي تُطلع وفداً بحرينياً على أفضل ممارسات المباحث الجنائية

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور العميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعقيد سعيد العيالي، مدير إدارة المطلوبين، وفداً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين الشقيقة، برئاسة المقدم أنور محمد، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

وبحث اللقاء الذي حضره المقدم الدكتور مبارك بونواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، والمقدم عادل الجوكر، مدير إدارة البحث والتحري، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وفي الختام أهدى اللواء المنصوري، الوفد الضيف درعاً تذكارية بمناسبة زيارته الإدارة.