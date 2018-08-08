متحف المستقبل يطلق برنامج مسرعات لاستقطاب شركات تقنية عالمية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلق متحف المستقبل إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، برنامجاً للمسرعات بهدف استقطاب شركات التقنية العالمية لتطوير أساليب مبتكرة ترتقي بتجربة زوار المتحف بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «أن متحف المستقبل الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل منارة معرفية ووجهة مستقبلية، وبرنامج مسرعات متحف المستقبل يوظف الشراكات البنّاءة مع كبرى شركات التقنية المتخصصة في العالم للوصول إلى تجربة مبتكرة تطلع زوار المتحف على مستقبل الصحة والتعليم والمدن الذكية والطاقة والنقل وغيرها من المجالات عبر الاستفادة من كافة الموارد البشرية والإمكانات التقنية والخبرات المتاحة».

وتم اختيار 15 شركة للمشاركة في برنامج مسرعات متحف المستقبل الذي يستمر لـ 4 أسابيع تحت مظلة مسرعات دبي المستقبل. وستقدم هذه الشركات أفكارها المتعلقة بتوفير تجربة عالمية المستوى وفريدة من نوعها لزوار متحف المستقبل من خلال تطوير حلول مبتكرة لإرشاد زوار المتحف بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والأجهزة المتطورة القابلة للارتداء.

تجارب عالمية

وتشمل قائمة الشركاء في برنامج مسرعات متحف المستقبل، شركات عالمية من دول مختلفة تشمل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وتايوان وسنغافورة والصين والإمارات. وتضم القائمة كلاً من: «إتش تي سي» و«هواوي» و«بوبيك» و«سينسوري» و«آرت بروسيسرز» و«آيدينتجي» و«يونيفايد إنبوكس» و«ديجي كوم» و«هولوترونيكا» و«سنيبس» و«ميتا إف آر سي» و«سبيسيز» و«آي تي سيرف» و«آكسيون 360» و«لايرز أوف رياليتي».

ومن جانبه، قال الدكتور نوح رافورد، رئيس قطاع القيادة الفكرية: «نرحب بجميع الشركات التي وصلت للمرحلة النهائية من برنامج مسرعات متحف المستقبل للمشاركة في إثراء تجربة متحف المستقبل، وستسهم الخبرات التي تمتلكها هذه الشركات في ابتكار حلول فريدة لتوفير تجارب رائعة لجميع زوار المتحف».