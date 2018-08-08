«طرق دبي» و«إعمار» تتعاونان في ترويج تذاكر خدمة الفيري

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية «تحسين خدمة» مع «قمة البرج، برج خليفة»، الوجهة السياحية الرائدة التي طورتها «إعمار العقارية»، بهدف الترويج وبيع تذاكر وسيلة النقل البحري «الفيري»، وذلك في إطار توسيع نطاق الخدمة عبر تسويقها لزوار دبي ومقيميها، فضلاً عن الأفواج السياحية التي تدخل ضمن أنشطة الشركة.

وقع الاتفاقية أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، وأحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في «إعمار العقارية»، وبحضور عدد من مسؤولي الطرفين.

مرحلة أولى

وقال بهروزيان: إن هذه الاتفاقية تُعد مرحلة أولى من المشروع القائم بين هيئة الطرق والمواصلات و«قمة البرج، برج خليفة» لتطوير شبكة وسائل النقل البحري وتجربة الركّاب في التنقّل البحري، وإن الاتفاقية يتم بمقتضاها أن تقوم «قمة البرج، برج خليفة» بالترويج والتسويق لخدمة الفيري والرحلات المجدولة بين زوار ومقيمي دبي والأفواج السياحية التي تقع ضمن أنشطة الشركة.

تعاون بنّاء

بدوره، قال أحمد الفلاسي: «يسعدنا أن نتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في هذه المبادرة التي تساهم في تسليط الضوء على خدمة الفيري والرحلات البحرية المميزة».