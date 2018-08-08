جمعية الصحفيين تنعى عبد العال الباقوري

المصدر: دبي - البيان

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية، فقيد الصحافة العربية الزميل عبد العال الباقوري، الكاتب والصحفي رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق بجمهورية مصر العربية، الذي وافته المنية، مساء أول من أمس، داعيةً الله أن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

والفقيد كان أحد الصحفيين البارزين من جمهورية مصر العربية، الذين عملوا في دولة الإمارات منذ بداية نشأة الدولة، حيث عمل رئيساً لقسم الأخبار الدولية في جريدة الاتحاد منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، وكان أحد الأعمدة المؤسسين الذين ساهموا في تأسيس جريدة الاتحاد وتطويرها في الفترة التي تولى فيها كل من خالد محمد أحمد وعبد الله النويس رئاسة التحرير في جريدة الاتحاد.

ساهم الفقيد في إعداد وتدريب الكوادر الوطنية من الصحفيين والإعلاميين الذين عملوا معه في تلك الحقبة المهمة من تاريخ الصحافة في الإمارات.

والكاتب الفقيد عبد العال الباقوري كانت له اهتمامات كبيرة بالشأن الفلسطيني وبالقضية العربية، وأصدر مؤلفات عدة حول القضية الفلسطينية، وكانت آخر كتاباته، رحمه الله، وهو على فراش المرض عن القضية الفلسطينية وحق العودة عقب المسيرات التي انطلقت داخل الأراضي الفلسطينية في مارس الماضي، بتحذير القيادة الفلسطينية وقيادة مسيرة «حق العودة»، من محاولة ضرب إسرائيل للوحدة الوطنية، وطالب بضرورة استعادة دروس النضال الوطني الفلسطيني منذ العام 1993 وحتى الانتفاضة الأولى.