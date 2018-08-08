منح شهادة اعتماد لشركة «حلال للأغذية» البريطانية

المصدر: دبي - البيان

سلم داود الهاجري مدير عام بلدية دبي ورئيس مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد شهادة اعتماد لشركة حلال للأغذية المحدودة ( Halal Food Authority LTD) كأول جهة تمنح شهادات الحلال بالمملكة المتحدة في مجالات كثيرة، ومنها جميع الأنشطة المتبعة في مرحلة ما بعد الزراعة والبيض ومنتجات الألبان والمنتجات السمكية، كما يحتوي مجال الاعتماد على منح شهادات الحلال للمنتجات ذات العمر الافتراضي الطويل مثل المنتجات المعلبة والبسكويت والوجبات الخفيفة والزيت والمعكرونة والدقيق والسكر وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات النباتية القابلة للتلف من الفواكه والخضراوات والعصائر الطازجة، بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات المحفوظة، وتميز مجال الاعتماد بإضافة تصنيع المواد الكيميائية والبيوكيميائية للمضافات والمكملات الغذائية والأنزيمات والأوساط الزراعية والمنكهات والمعقمات والملونات الغذائية.

وقد طابقت شهادة الاعتماد المواصفات الإماراتية الخاصة بجهات منح شهادات الحلال UAE.S 2055- 2: 2016 والمواصفات الخليجية ذات العلاقة GSO 2055-2: 2015 ومواصفة الدول الإسلامية OIC/‏‏SMIIC 2: 2011.