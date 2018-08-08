بلدية دبي تطلق «صيف بلا بلاستيك»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إدارة البيئة ببلدية دبي حملة «صيف بلا بلاستيك»، التي ستستمر حتى بداية العام الدراسي، وسيصاحبها العديد من الورش والفعاليات البيئية والتعليمية والترفيهية التي تسلط الضوء على قضايا التلوث البلاستيكي وأضرار استخدامها على البيئة والموارد الطبيعية، وصولاً إلى رفع معدل الوعي البيئي والسلوك البيئي الإيجابي لدى مختلف شرائح المجتمع للحد من الظواهر التي تؤثر سلباً على البيئة مع سرعة دوران عجلة التقدم الحضري والصناعي والتكنولوجي.

وأكدت المهندسة علياء الهرمودي، مدير إدارة البيئة، أن حملة «صيف بلا بلاستيك» تستهدف كل أفراد العائلة والمقيمين والسائحين، حيث لكلٍ منهم دوره البارز في الإسهام في التقليل من التلوث البلاستيكي الذي يؤثر سلباً على الحياة البحرية وتقليل البصمة الكربونية في مجال المياه والهواء والنفايات وصولاً لتحقيق الاستدامة في الموارد الطبيعية التي لا تتم إلا من خلال مجتمع يتمتع بوعي بيئي عالٍ.

من جهتها، أشارت تسنيم الفلاسي، مدير قسم التوعية البيئية بالإدارة، إلى أن الحملة ستسهم في تعزيز العادات البيئية الصحيحة لدى أفراد المجتمع، وستحدث فرقاً واضحاً في استخدام الفرد للبلاستيك وبدائله، وهي فرصة لرفع وعي المجتمع حول الأضرار السلبية للبلاستيك في حياتنا اليومية في المنزل والعمل.