شرطة أبوظبي تنفذ برامج تدريبية عن حماية الأطفال من حوادث المركبات

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي برامج تدريبية للعاملين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في كل من «أبوظبي والعين والظفرة» حول «الطرق الوقائية لحماية الأطفال من حوادث المركبات».

واشتملت البرامج على تدريب نظري وعملي عن الطرق الصحيحة لاستخدام حزام الأمان ومواصفات المقاعد المخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون في المقاعد الخلفية للمركبة حسب القانون، بالإضافة إلى المواصفات والمعايير العالمية لاستخدام مقاعد الأمان في المركبات للأطفال حتى سن 12 عاماً. وأوضح المقدم صلاح عبد الله الحميري نائب مدير إدارة مرور أبوظبي بالمديرية، المشرف العام على مبادرة مقاعد الخير للأطفال، أن الحلقة التدريبية التي نفذتها المديرية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من الحوادث، والتي تعد في مقدمتها مقاعد الأمان للأطفال في السيارات.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير دائرة الصحة العامة بدائرة الصحة - أبوظبي حرص الدائرة على صحة وسلامة الأطفال وإطلاق المبادرات التي تهتم بالأطفال وصحتهم في بيئة آمنة.

وناقشت الحلقة دراسات حول أسباب وفيات الأطفال من الفئة العمرية 0 - 14 بالحوادث المرورية، من بينها عدم استخدام مقاعد الأمان والسرعة الزائدة، أو لإهمال وعدم الانتباه، والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، كما تطرقت لمخاطر عدم استخدام المقاعد المخصصة لهم وأهمية توعية الأسر في هذا الجانب.

وتضمنت تدريبات للمشاركين تحت إشراف مدربين من دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة سلامة الأطفال العالمية (Safe kids) حول طريقة اختيار المقعد المتناسب مع عمر ووزن وطول الطفل، والمركبة وعدد الأفراد.