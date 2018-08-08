تكريم ضابطة متميزة بشرطة أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

كرّم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، بمقر القيادة العامة، الرائد الدكتورة الشيماء طالب حسين، من شرطة أبوظبي، لفوزها مؤخراً بالمركز الثالث في جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية بالوطن العربي «الدورة السادسة» عن أطروحتها «مشاركة المعارف، المقدرات الابتكارية المؤسسية، الأفضلية التنافسية والأداء المالي، دراسة علمية»، وحصلت بموجبها على درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية من جامعة أبوظبي.

وهنأ اللواء الشريفي الدكتورة الشيماء على تحقيق هذا الإنجاز العلمي المتميز، متمنياً لها المزيد من التوفيق في مسيرتها الأكاديمية والعلمية، ومؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تحفيز الكوادر الوطنية على التميز والريادة في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني ومتابعة مسيرتهم العلمية المتميزة، التي تنعكس بإنجازاتها إيجابيا على الإسهام بدورهم في الخطط التطويرية الحالية والمستقبلية.

وأهدت الرائد الدكتورة الشيماء طالب حسين أطروحتها للدكتوراه لمدير عام شرطة أبوظبي، مشيدة بدعم القيادة الشرطية واهتمامها المتواصل بمنتسبيها وتميزهم أكاديمياً وعملياً في مسيرة العمل الشرطي والأمني، التي تشهد قفزات تطويرية تقوم على النهج العلمي، الذي مكنها من الريادة عالمياً.