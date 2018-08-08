وفد من «الداخلية» يطّلع على تجربة شرطة أبوظبي لمواجهة الأزمات

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من وزارة الداخلية على الممارسات التي تطبقها شرطة أبوظبي في مواجهة الأزمات الطارئة، لتعزيز تبادل الخبرات والتعاون بين الجانبين.

وكان المقدم علي سيف العرياني، نائب مدير إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية، التقى الوفد، برئاسة المقدم عبد الله الحر السويدي، رئيس قسم الأزمات والكوارث في وزارة الداخلية.

وتعرّف الوفد إلى المهام والاختصاصات والمنجزات في تنفيذ التمارين والسيناريوهات الأمنية، والبرامج والأنظمة التقنية المستخدمة في إدارة الحدث الأمني.

كما استمع إلى شرح عن غرف القيادة المتحركة، وكيفية جمع المعلومات وتحليلها أثناء الأزمات، ووسائل الاستعداد لمواجهتها، وحضر اللقاء عدد من الضباط في وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي.