أول مركز تجاري وحديقة مخصصين للعمال في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة عن إنشاء مركز تجاري وحديقة عمالية في منطقة واحة الصجعة الصناعية بالشارقة، الأول من نوعه الذي سيكون مخصصاً بالكامل لأبناء الطبقة العاملة في الإمارة. وكانت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة قد بدأت العمل على هذا المشروع، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لضمان تصميمه وفق أعلى المستويات الهندسية، حيث تبلغ مساحته 201.351 ألف قدم مربعة.

ويعد المشروع من أهم المشاريع التي يجري تطويرها حالياً في الشارقة، حيث سيضم المركز التجاري الذي تصل مساحته إلى 177 ألف قدم مربعة مجموعة كبيرة من المحال التجارية يصل عددها إلى 88 محلاً إلى جانب هايبر ماركت كبير تتجاوز مساحته الـ10 آلاف قدم مربعة، ستعمل جميعها على توفير كل ما يحتاج إليه العمال، فضلاً عن ذلك سيضم المركز مستشفى بمساحة إجمالية تصل إلى 7700 قدم مربعة ًو3 صالات سينما، تتسع إلى نحو 1172 شخصاً.

أما الحديقة العامة، فسيتم تزويدها بمجموعة من الخدمات العامة التي أن يحتاج إليها العمال، مثل المساحات الخضراء، ومناطق الشواء، ومسرح مفتوح، وملاعب كريكيت وملاعب أخرى لكرة السلة والطائرة.