«دبي للسياحة» تقدم منحاً في تجارة التجزئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن توفّر عدد محدود من المنح الدراسية في مجال تجارة التجزئة، داعية في الوقت ذاته المواطنين والوافدين للاستفادة من هذه الفرصة، حيث تقدم هذه المنح بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، ويبدأ البرنامج التدريبي في الـ 9 من شهر سبتمبر المقبل.

ويمكن لكل الراغبين بالحصول على هذه المنحة التقدّم بطلباتهم مصحوبة برسالة توضح الأسباب التي تجعلهم مؤهلين للحصول عليها، ومن ثم تعبئة الطلبات عبر الموقع الإلكتروني وتقديم كافة المستندات المطلوبة، ويجب على المتقدمين اجتياز اختبار في اللغة الإنجليزية وآخر في الرياضيات، وتختتم مرحلة قبول الطلبات بإجراء المقابلة الشخصية.

وتعتبر هذه المنحة التي تحمل اسم «مدينة الذهب»، الأولى ضمن سلسلة من المبادرات المشابهة التي سيقدمها صندوق المنح الدراسية في كلية دبي للسياحة، كما أنها تهدف إلى تعزيز وتطوير الكفاءات التي تعنى بخدمة السياح. وسيقدم صندوق المنح الدراسية المزيد من الفرص التعليمية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بالتعاون مع العديد من شركاء القطاع السياحي في دبي.