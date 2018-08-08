تخريج منتسبي «الضبط والسيطرة للدفاع عن النفس» في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور إبراهيم محمود عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة في شرطة دبي، تخريج المشاركين في دورة «الضبط والسيطرة للدفاع عن النفس»، الخاصة بمرتب مركز شرطة نايف، بحضور العميد عبد الرحمن عبيد الله، مدير مركز شرطة نايف، ونائبه العميد الدكتور طارق حسن تهلك، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والملازم صالح حسن غزوان، رئيس قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بالوكالة، والمدربين عريف أول عبد الجليل فتح الله فولاذ، والوكيل أول محمد سعيد مهدي.

وسلم العميد عبد الرحمن شهادات التكريم إلى المشاركين في الدورة التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية، مثنياً على أهمية الدورة لما لها من أثر إيجابي على رجل الشرطة.