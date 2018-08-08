تدريب أصحاب المنشآت الغذائية بأبوظبي على «الرقابة الذاتية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في مقره الرئيسي بأبوظبي، أخيراً، ورشة تدريبية لأصحاب المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي حول مشروع الرقابة الذاتية الذي يهدف الجهاز من خلاله لأتمتة عمليات التفتيش وتعزيز مستويات السلامة الغذائية في الإمارة، من خلال منظومة ذكية ومتكاملة في مجال الرقابة الغذائية تتفوق على أرقى أنظمة التفتيش العالمية.

وقدمت الورشة شرحاً وافياً عن مشروع الرقابة الذاتية، حيث تم تدريب أصحاب المنشآت الغذائية على المشروع من حيث المهام والمسؤوليات المترتبة على كل من الجهاز والمنشآت الغذائية المستهدفة، وتعرف المشاركون إلى آلية عمل تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالمشروع وأهم العمليات التي يمكنهم تنفيذها من خلال التطبيق بما يتعلق بعمليات التقييم والتفتيش.

كما استمع الجهاز إلى عدد من الآراء والمقترحات التي قدمها المشاركون عن أهم التحديات المحتملة التي قد تواجههم خلال عملية تطبيق المشروع وسبل تجاوزها، واستعرض معهم آلية التنفيذ واستعدادهم للبدء بالتطبيق، حيث شهدت الورشة شرحاً تفصيلياً لجميع مراحل التفتيش التي يتضمنها المشروع والتقنيات المستخدمة فيها بما في ذلك دور صاحب المنشأة في إجراء عملية المراجعة الذاتية باستخدام الخصائص التي يوفرها التطبيق.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة من أوائل المؤسسات العالمية التي تحصل على اعتماد دولي من هيئة الاعتماد البريطاني (اليوكاس) في مجال الرقابة على الغذاء، من خلال تبنيه أحدث أنظمة التفتيش التي تضمن تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير الجهد بشكل كبير.