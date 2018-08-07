مواصلات الإمارات توفر 104 مركبات للقطاع الصحي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وفرت مواصلات الإمارات 104 مركبات مصممة خصيصاً لخدمة القطاع الصحي في الدولة، وذلك ضمن منظومة خدمات قطاع النقل والتأجير التي تقدمها المؤسسة لتلبية احتياجات شركائها الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة المتعاقد معها على مستوى الدولة.

وأشار أحمد صالح الجسمي مدير المواصلات الحكومية بدبي إلى توفير المؤسسة 106 سائقين حكوميين لتولي قيادة 91 مركبة إسعاف، وعيادتين متنقلتين، و11 مركبة نقل موتى، لشركائها في القطاع الصحي من مختلف إمارات الدولة وعلى رأسهم وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد أن المؤسسة تقوم بتوفير مركبات إسعاف وعيادات طبية متنقلة متكاملة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة، حيث تدخل هذه الجهود ضمن منظومة خدمات النقل والتأجير التي تقدمها المؤسسة لمختلف المتعاملين في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة، وتواكب تطلعات الحكومة في تحقيق التكامل المنشود بين المؤسسات الحكومية، وبما يلبي المسرعات والاستحقاقات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الجسمي إلى تضافر جهود المؤسسة وإمكاناتها لدعم المشروعات والمبادرات التي تضمن سعادة الفرد وحماية حقوق الأجيال، عبر تصميم وتوفير منظومة خدمات نقل ومواصلات متكاملة تلبي احتياجات مختلف الجهات، إلى جانب توفير وتأهيل سائقين مدرّبين لقيادة مركبات العيادات المتنقلة يتمتّعون بالخبرة والجاهزية العالية.

معدات طبية

وقال الجسمي إن المركبات الطبية مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة المطلوبة مثل جهاز تخطيط القلب، وقياس المؤشرات الحيوية وجهاز فحص النظر والأقسام الداخلية (الجلدية، النظر، مختبر عام، وسحب الدم)، مشيراً إلى أنه يتم كذلك تحديث واستبدال وصيانة المركبات التي يتم توفيرها للمؤسسات الطبية بشكل دوري وبحسب العقود المبرمة، مضيفاً أن خدمات النقل والمواصلات التي تقدمها مواصلات الإمارات تحظى بثقة متعاملي المؤسسة، ما مكنها من التوسع في أنشطتها وتوفير متطلبات الشركاء بكفاءة واحترافية عاليتين، وتتوافق مع أفضل المواصفات المحلية والعالمية.