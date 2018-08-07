شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «سقيا الطيور»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «سقيا الطيور» ضمن مبادرات عام زايد، وبالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، وذلك للمحافظة على التنوع البيئي ولوقايتها من الحر.

وتهدف مبادرة قطاع المالية والخدمات إلى المحافظة على التنوع البيولوجي في الإمارة، وتقليل نفوق الطيور نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتشمل مدينة أبوظبي خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وسيتم خلالها توزيع ما يزيد على 1500 إلى 2000 وعاء ماء «سقايات» لشرب الطيور.

وأوضح اللواء سعيد سيف النعيمي مدير قطاع المالية والخدمات أن المبادرة تأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد، وتعد امتداداً لنهج مؤسس الدولة في المحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية، ولها مردود بيئي كبير، موضحاً أنه تم اختيار أماكن تجمع الطيور وتركيب منصات لشرب الطيور، وهي «سقايات» قابلة لإعادة التدوير مما يشكل محافظة على البيئة بشكل أوسع.