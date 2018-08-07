اختيار الملصق الإعلاني لمسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

اختارت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الملصق الإعلاني للدورة الثالثة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، والتي تنظم في الفترة من الـ 4 وحتى الـ 16 نوفمبر المقبل على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي، وستقام المسابقة على فترتين صباحية تبدأ في الـ 9 صباحاً ويطرح خلالها سؤالان على المتسابقة بينما تبدأ الفترة المسائية بعد صلاة المغرب ويطرح خلالها 3 أسئلة على كل متسابقة.

وكان المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة استعرض مع عدد من أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة التصاميم الإعلانية التي قدمها مصممون ومكاتب تصميم عالمية، وتم اختيار إحداها لتشكل الملصق الإعلاني لهذا الحدث القرآني الكبير.

وتخصص مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للمنافسة بين فئة الإناث من جميع دول العالم، ويتم ترشيح متسابقة واحدة من كل دولة أو جالية إسلامية في العالم، كما تعتبر المسابقة من أبرز المسابقات الدولية للإناث من حيث التنظيم والتنافس وحجم المكافات التي ترصدها الجائزة للفائزين، والتي تصل إلى 250 ألف درهم للفائزة بالمركز الأول و200 ألف درهم للفائزة بالمركز الثاني و150 ألف درهم للفائزة بالمركز الثالث كما يتم توزيع مبلغ 350 ألف للفائزات بالمركز الرابع وحتى المركز العاشر، بينما يتم توزيع مكافآت تصل إلى مليوني درهم لبقية المشاركات من المركز الـ 11 حتى المركز الأخير، ومن ناحية أخرى وجه المستشار بوملحة كافة لجان الجائزة للاستعداد الجيد لاستقبال ضيوف الدولة من الحافظات لكتاب الله ومرافقيهن وأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم الدولية خاصة.