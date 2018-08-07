بلدية دبي توقع مذكرة تفاهم مع هيئة السلامة البريطانية

المصدر: دبي - البيان

أكد خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي أن التعاون المستمر بين البلدية ومختلف الجهات على المستويين المحلي والعالمي لتطوير الممارسات المطبقة في قطاعاتها، سيسهم في تبادل الخبرات والمعارف خاصة في مجال الصحة والسلامة للاستفادة من التجارب الناجحة للطرفين حيث قامت البلدية أمس بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة البريطانية بهدف تطوير وتوسيع آفاق المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال.

وقد وقع الاتفاقية عن البلدية خالد شريف العوضي المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة، ومايك داي المدير التنفيذي التجاري بالهيئة التنفيذية للصحة والسلامة البريطانية.