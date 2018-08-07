تكريم موظفي المركز الصحي لشرطة دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي حفلاً تكريمياً لموظفي المركز الصحي لشرطة دبي في فندق نسيمة رويال في دبي، بحضور العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالنيابة، والدكتورة عائشة سالم الزعابي، نائب المدير التنفيذي للمركز، وعدد من الأطباء ورؤساء الأقسام والموظفين.

وقال العميد جمال الجلاف إن هذا الحفل جاء تقديراً وعرفاناً لجهود الموظفين في المركز الصحي ممن قضوا سنوات مديدة في الخدمة والرعاية، متفانين في عملهم للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية للمتعاملين، وتميز كل منهم في نطاق عمله، موجهاً شكره لهم على التزامهم في العمل.

وأكّد العميد الجلاف حرص شرطة دبي على تقدير جهود موظفيها لما لذلك من أثر في خلق بيئة تنافسية محفّزة داعمة للأفكار والابتكارات، تحث الموظفين على تأدية مهامهم، وتدعم مؤهلاتهم العلمية والعملية، وتستثمر طاقاتهم بالصورة المثلى، مضيفاً أن النجاح تحقق خلال الأعوام الماضية بفضل سياسة الإدارة على تطوير العمل والتزام الموظفين وولائهم.