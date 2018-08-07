منصة تفاعلية لشرح خدمات «كهرباء الشارقة» في الجرينة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه الشارقة على مدار 5 أيام، منصة تضم ممثلي 4 إدارات في مركز 06 «زيرو سكس» التجاري الجديد بمنطقة الجرينة، وذلك بهدف إتاحة فرصة الالتقاء والتفاعل بجمهور المشتركين لتقديم شرح عن أهم الخدمات الإلكترونية والمبادرات والمشاريع التي تنفذها، واستقبال الملاحظات والشكاوى والرد على أية استفسارات.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تعمل على تعزيز التواصل مع الجمهور وتعريفهم بشكل مباشر بمبادرات ومشاريع الهيئة التي من شأنها المساهمة في فتح مجالات أوسع والتعريف بحقوق وواجبات المشتركين، وتوفر للجمهور معلومات عن أهم الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية والمبادرات المبتكرة وسلوكيات وأسس ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأوضح، أن الهيئة تتوسع في باقة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها سواء ضمن التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، وحققت تحولاً رقمياً لعدد كبير من الخدمات، مما سهّل على المتعامل إنجاز معاملاته من أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة وإسعاد المتعاملين.

وأشار إلى أن خطة الهيئة تهدف من وراء هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار وتطوير الخدمات والمشاريع والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز القدرة التنافسية في الإمارة، وتولي هيئة كهرباء ومياه الشارقة أهمية كبرى للمواضيع المتصلة بحماية البيئة والاستدامة والموارد الطبيعية، وتنظم مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج والأنشطة التوعوية على مدار العام تستهدف جميع قطاعات المستهلكين؛ لتسليط الضوء على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتبني أسلوب واعٍ ومستدام .