«ميد»: «طرق دبي» تتلقى العروض الفنية لمشروع مد خطي المترو لشهر واحد

المصدر: دبي- سيد صالح

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتلقي العروض الفنية المقدمة لمشروع مد الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، ولمدة شهر واحد بحسب ما نشرت مجلة «ميد» أمس.

ونقلت «ميد» عن مصادر مطلعة، أن 5 مجموعات «شركات» كانت قد تقدمت بعطاء يتضمن دراسة وتصميم المشروع تستعد حالياً لتقديم عروضها الفنية للهيئة في غضون فترة لا تتجاوز بداية سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وذكرت المجلة، أن إحدى المجموعات الخمس تقودها شركة «أيكوم» الأميركية؛ والثانية تقودها شركة «أتكينز» البريطانية؛ والثالثة تقودها شركة «دار الهندسة» اللبنانية؛ بينما تقود شركة «دويتش بان» الألمانية الائتلاف الرابع؛ وتقود شركة «موت ماكدونالد» البريطانية الائتلاف الخامس.

وسيبدأ الامتداد الجديد للخط الأخضر من محطة «الجداف» ليعبر مشروع «ميناء خور دبي»، ثم مناطق «رأس الخور»، «مدينة دبي العالمية»، «واحة دبي للسيليكون»، قبل أن ينتهي في «مدينة دبي الأكاديمية»، وسيضم الامتداد 11 محطة جديدة.

بينما سيبدأ الامتداد الجديد للخط الأخضر من محطة «الراشدية»، لينتهي في مركز «مردف سيتي سنتر» للتسوق، وسيتضمن محطة واحدة جديدة، وسيمتد بطول 3.5 كيلومترات.

كما ذكرت «ميد»، أن عقد المشروع يتضمن دراسة جدوى لإنشاء خط بطول 7 كيلومترات للربط بين الخطين الأخضر والأحمر.