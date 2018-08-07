«الهلال» تطلق حملة الأضاحي في 77 دولة

المصدر: Ⅶأبوظبي- أحمد سعيد

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة الأضاحي للعام 1439هـ، 2018 م، تحت شعار «فرحتهـم عيدنـا»، وأعلنت التوسع فيها هذا العام، تفاعلاً مع مبادرات «عام زايد» 2018، مشيرة إلى أنها تسعى إلى حشد الدعم الإنساني والخيري لصالح مشاريع الحملة التي رصُد لها مبلغ 7 ملايين و600 ألف درهم، وتستهدف 352 ألفاً و319 مستفيداً من الأسر المعوزة والمتعففة داخل الدولة والضعفاء والمحتاجين في 77 دولة حول العالم.

وأعلن راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، خلال مؤتمر صحافي، عُقد أمس، أن الهيئة تطلق حملة الأضاحي وبرامجها الإنسانية هذا العام لتتفاعل مع «عام زايد» واقتداء بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتدت يداه وعطاؤه الإنساني إلى القاصي والداني وجسدت أعماله الخيرة قمة العطاء للضعفاء والمعوزين.

وأشار المنصوري إلى أن الهيئة تدعم 114 ألف يتيم داخل الدولة وخارجها، حيث تتوسع مشاريع الهلال الأحمر كل عام وتصل إلى كل دول العام، لافتاً إلى أن قيمة كسوة العيد هذا العام تم تحديدها بمبلغ 40 درهماً، والأضحية داخل الدولة بـ 700 درهم، وخارج الدولة بـ 350 درهماً.

وأكد أن البرامج الموسمية والإنسانية للهيئة تأتي ضمن التوجيهات الرشيدة لقيادة الدولة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتشهد توسعاً كبيراً كماً وكيفاً في الأنشطة الإنسانية والاجتماعية على المستويين المحلي والعالمي.

برامج متنوعة

وشدد على أن فروع الهيئة ومكاتبها بالخارج ستعمل من أجل أن تكون البرامج المتنوعة للحملة أكثر شمولية وثراء لتواكب مسيرة الهلال الأحمر الإنسانية وبرامج عيد الأضحى، التي تطلقها الهيئة مستهدفة شريحة كبيرة من الفئات الضعيفة التي يرعاها الهلال الأحمر، وتحفيزاً للمحسنين وشركاء الهلال الأحمر الاستراتيجيين من مختلف قطاعات المجتمع الإماراتي الداعمين لمشاريع الهيئة في الداخل والخارج.

وأوضحت الهيئة أن مشاريع حملة الأضحى يستفيد منها داخل الدولة وبالخارج 352 ألفاً و319 من الشرائح المتعففة والمعوزة، فيما تغطى مشاريع الحملة وبرامجها الإنسانية الأخرى احتياجات الضعفاء والمحتاجين في الدول التالية: الأردن وألبانيا وأفغانستان وأوغندا والبحرين والبوسنة والجبل الأسود والرأس الأخضر والسنغال والسودان والفلبين والمالديف والمغرب والنيجر والهند وإثيوبيا وإندونيسيا وبنين وباكستان وبنجلاديش وبوركينافاسو وتايلاند وتركيا ولبنان وليبيريا وهولندا وتنزانيا وتونس توجو وتشاد وجامبيا وتوجو وجزر القمر وجنوب أفريقيا وجيبوتي ورومانيا وساحل العاج وسريلانكا وسيراليون وسيشل وصربيا والعراق وغينيا بيساو وجمهورية غينيا وغانا وفيتنام وقرغيزستان، وغيرها.