جلوس زايد..مسيرة مباركة محورها بناء الإنسان

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان- دبي - البيان

عهود الرومي: أبناء الإمارات الأوفياء يواصلون نهج زايد

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة أن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس لمسيرة مباركة ارتكزت على الإنسان وتوجت بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت معاليها في تدوينات نشرتها عبر حسابها الرسمي في «تويتر» إن الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عمل بعزيمة وإصرار لبناء الإنسان ورفعة الوطن. واختتمت معاليها التدوينات بالتأكيد أن قيادة الإمارات وأبناءها الأوفياء يواصلون المسيرة المباركة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث دونت معاليها: «نستذكر اليوم بفخر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بحكمته ورؤيته المستقبلية أسس لمسيرة مباركة ارتكزت على الإنسان وتوجت بقيام دولة الإمارات، عمل بعزيمة وإصرار لبناء الإنسان ورفعة الوطن، قيادة الإمارات وأبناؤها الأوفياء يواصلون المسيرة».

عمر العلماء:زايد أسس قواعد راسخة للبناء والتنمية

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أنه وفي يوم الجلوس نستذكر مسيرة مثالنا الأعلى وقدوتنا الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أسس قواعد راسخة لمسيرة البناء والتنمية ارتكزت على ثروة الوطن الحقيقية وهو الإنسان.

وأضاف معاليه أن أبناء الإمارات يواصلون المسيرة على نهج زايد ويرفعون اسم الإمارات عالياً في كل المحافل، حيث دوّن معاليه: «نستذكر اليوم مسيرة مثالنا الأعلى وقدوتنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أسس قواعد راسخة لمسيرة البناء والتنمية ارتكزت على الإنسان ثروة الوطن الحقيقية، أبناء الإمارات يواصلون المسيرة على نهج زايد ويرفعون اسم الإمارات عالياً في كل المحافل الدولية».

عبد الله آل حامد:يرحل القادة العظماء وتبقى سيرتهم حاضرة

قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، بمناسبة ذكرى تولي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي: «يرحل القادة العظماء لكن سيرتهم تبقى حاضرة في صفحات التاريخ بحروف من نور، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو القائد العظيم الحاضر في قلوب شعب الإمارات ومازالت سيرته نبراساً يضيء دروبنا».

وأضاف: «إن ذكرى تولي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي ستبقى الفصل الأهم في تاريخ الدولة، صفحات مجد تروي في مثل هذا اليوم حكاية قائد استثنائي بدأ طريقه نحو تحقيق الحلم وبناء دولة الاتحاد التي تتخذ من سعادة الإنسان عنواناً، حيث كرس الشيخ زايد رحمه الله نفسه من أجل رفاهية شعبه وعمل جاهداً على توفير وتسخير جميع الإمكانيات لنهضة وطنه وتقدمه في جميع المجالات، أضحى حلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد واقعاً نعيشه اليوم في دولة عصرية تجسد أرقى معاني التلاحم والترابط بين القيادة والشعب وتبهر العالم بإنجازاتها».

كهرباء دبي تطلق «تراثي... هويتي»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة «تراثي... هويتي»، والتي تستمر حتى الـ 9 من أغسطس الجاري، تزامناً مع ذكرى يوم جلوس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في 6 أغسطس 1966.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى في الهيئة إلى تحقيق أهداف عام زايد 2018، عبر مبادرات وبرامج رائدة تبرز الإرث الإنساني والحضاري للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه». وتأتي حملة «تراثي... هويتي» لتسليط الضوء على تمسك الشيخ زايد، رحمه الله، بالتراث الإماراتي الأصيل، وجهوده لحث أبناء الوطن على التمسك بهويتهم الوطنية، وما تربوا عليه من أخلاق وقيم نبيلة كانت هي الأساس لما وصلت إليه الدولة اليوم من تقدمٍ ورقي في جميع مجالات التنمية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: «تكتسب هذه الحملة السنوية أهمية مضاعفة بتزامنها مع يوم جلوس الشيخ زايد، وهو اليوم الذي تولى فيه، رحمه الله، مقاليد الحكم في أبوظبي، وبدأ فيه مسيرته الخالدة في بناء الإنسان والأوطان، ليعقبها بأعوام قليلة قيام اتحاد دولتنا الميمونة، لتبدأ دولة الإمارات حقبة جديدة في تاريخها الحافل بالإنجاز والعمل من أجل خير هذا الوطن العظيم. ونسعى من خلال هذه الحملة إلى ربط الأجيال الحالية بتاريخهم وتراثهم».