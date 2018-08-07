خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس إندونيسيا في ضحايا الزلزال

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية إندونيسيا.

.. ويهنئون حاكم جامايكا ورئيس بوليفيا باليوم الوطني وذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى باتريك آلين حاكم عام جامايكا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس خوان إيفو مورالس أيما رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى باتريك آلين حاكم عام جامايكا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى الرئيس خوان إيفو مورالس أيما رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.