«تخطيط أبوظبي» تُطلق الدليل المنظم للأعمال الزراعية خارج القسائم السكنية

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أزاحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأبوظبي الستار عن الدليل المنظم للأعمال التجميلية الزراعية والصلبة للمناطق الواقعة خارج حدود القسائم السكنية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق وتعزيز مفهوم المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة في إمارة أبوظبي، وبالتعاون مع جميع الأطراف والجهات المعنية في البلديات.

ويأتي إطلاق هذا الدليل بعد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات التنسيقية مع بلديات إمارة أبوظبي الثلاث (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة)، وبعد اطلاع فريق عمل إعداد الدليل على أفضل الممارسات، والاطلاع على أفضل المواصفات العالمية المتبعة في هذا المجال.

كما يأتي إطلاق الدليل استكمالاً لمجموعة الأدلة التي أصدرتها الدائرة، لتعزيز البيئة العمرانية استجابة لاحتياجات جميع السكان، للنهوض بمستوى المعيشة والحياة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

وصف

كما يصف الدليل إجراءات التقديم الذاتي لهذا النوع من الأعمال، ويُعطي توجيهات حول كيفية تحقيق المطابقة في الوثائق المقدمة. ويمكن الدليل كذلك ملاك القسائم السكنية من معرفة كيفية تحديد المناطق خارج حدود القسيمة.

تطوير

وأكد فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن إطلاق الدليل يأتي ضمن استراتيجية خطة أبوظبي بتخطيط وتطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة، واستكمالاً للأدلة التخطيطية التي أصدرتها الدائرة، كما يأتي في إطار تفعيل قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.

وأشار الأحبابي في كلمته بمناسبة إطلاق دليل تنظيم الأعمال خارج حدود القسائم السكنية الجديد إلى أن إعداد الدليل تم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل والزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بتطبيق إرشادات واشتراطات الدليل المنظم للأعمال التجميلية خارج حدود القسائم السكنية الجديد لما لذلك من آثار إيجابية على تحسين مظهر وجودة المجتمعات العمرانية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.