بحث التعاون بين ضباط المباحث والعمليات على مستوى الدولة

المصدر: دبي - البيان

ناقشت اللجنة العليا الدائمة للشؤون الأمنية والعمليات الشرطية في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، خلال اجتماعها، الذي ترأسه اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، المواضيع المشتركة بين قيادات ومديريات الشرطة في مختلف إمارات الدولة، وبحث آليات التعاون والتنسيق بين ضباط المباحث والعمليات على مستوى الدولة، إضافة إلى استعراض بعض المواضيع المقدمة من القيادة العامة لشرطة دبي، كما ناقش الحضور آخر المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع أحمد عبد الله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، وأعضاء اللجنة من مختلف قيادات الشرطة على مستوى الدولة.