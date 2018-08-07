«نيابة دبي» تعرّف أبناء موظفيها بقيم زايد

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظم المجلس النسائي للنيابة العامة بدبي برنامجا صيفيا لأبناء الموظفين، في إطار تعزيز الروابط والعلاقات الودية مع أسر موظفي الدائرة والمساهمة في إشراك الأبناء في الفعاليات الهادفة خلال فترة إجازة الصيف، ويأتي ذلك ضمن البرامج الترفيهية والتثقيفية التي ينظمها المجلس النسائي خلال العام.

وتضمن البرنامج الذي استمر يوما واحدا، استعراضاً لفيديو للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للأطفال بهدف تعريفهم بالقيم والمبادئ الأصيلة التي نشأ عليها أبناء زايد وترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوسهم، وتخليدا لذكراه العطرة وسيرته الزاخرة بالإنجازات.

ومن ثم توجه الأبناء إلى مردف سيتي سنتر لمشاهدة فيلم كرتوني في قاعة السينما المخصصة للأطفال، وتناول وجبة الغداء. وأعرب الموظفون عن فرحتهم بهذه الرحلة التي أدخلت البهجة والسرور على أبنائهم، مؤكدين بأنهم قضوا أوقاتا ممتعة خلال البرنامج.