بدء الأرشفة الإلكترونية لـ 60 ألف وثيقة مهمة في الشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

بدأت إدارة الوثائق بدائرة التخطيط والمساحة بالشارقة في عملية الأرشفة الإلكترونية لـ 60 ألف وثيقة مهمة وفقاً لنظام تصنيف الوثائق الخصوصية، وذلك بالتعاون مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وبذلك تكون دائرة التخطيط والمساحة أول دائرة في حكومة الشارقة تدشن بدء العمل بتنفيذ حفظ الوثائق وفقاً للنظام المعتمد.

ومن جهته أشاد المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بجهود هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وتواصلها المثمر، وما قدمته من مساعدة لفرق العمل بالدائرة لإعداد نظام إدارة الوثائق والملفات بها، وتقديم الطرق الحديثة في جمع وحفظ أرصدة الأرشيف بالدائرة وتوثيق كافة المعاملات، ووضع خطة تصنيف لهذه الوثائق وما بها من ميزات في تمكين التحكم في الكم الكبير من الوثائق والوصول إليها بسرعة ودقة.

كما ثمن جهود فريق العمل بإدارة الوثائق بالدائرة برئاسة شيخة حنايا السويدي من أجل أن تكون الدائرة أول دائرة تبدأ في تنفيذ المشروع، كما كانت أول دائرة توقع على المشروع مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في شهر يونيو من عام 2017 .

فريق

وقالت شيخة حنايا السويدي مديرة إدارة الوثائق بالدائرة إن الإدارة شكلت فريق عمل ومنسقين من كافة الإدارات، وطورت برنامجها الإلكتروني لأرشفة المعاملات توافقاً مع نظام التصنيف المعتمد، كما أنها قامت بطباعة وتجهيز كافة الملفات والحاويات الورقية التي تضمن تنفيذ متطلبات النظام الجديد بشكل كامل وذلك بالتنسيق مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف.