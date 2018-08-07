تحديث وتطوير إجراءات لمستوردي الأغذية عبر منافذ أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن تحديث وتطوير عدد من الإجراءات الخاصة بمستوردي الأغذية عبر المنافذ الحدودية لأبوظبي، باستخدام التقنيات المتطورة، التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال تقديم تجربة مُتميزة للمتعاملين، تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بطريقة سلسة وسريعة، ترتكز على تبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية، بما يضمن توفير الوقت والجهد على المتعامل.

وقال المهندس ثامر القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز يأتي تحديث هذه الإجراءات، في إطار حرص الجهاز على مد جسور التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سعياً منه لتوحيد وتسهيل آلية الإجراءات على مستوردي الأغذية والارتقاء بالمنظومة الخدمية المقدمة لهم .