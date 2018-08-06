المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية تمثل في اجتياز المحطة الثانية لاختبار الأداء الحراري بنجاح وفق أعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة والكفاءة بعدما تم تطبيق كافة الدروس المستفادة من اجتياز المحطة الأولى للاختبار ذاته.

ومع اجتياز المحطة الثانية لاختبار الأداء الحراري بنجاح وفق أعلى المعايير العالمية، فإن إحدى المراحل الأكثر أهمية وتطوراً التي تمهد لبدء العمليات التشغيلية قد أُنجزت. حيث أظهرت سلسلة الاختبارات التي أجريت في المحطة الثانية باستخدام الطاقة الكهربائية من شبكة الطاقة أن أنظمة المحطة ومكوناتها الرئيسيّة تعمل بكفاءة وأمان وتؤدي وظائفها بدقة. كما أشارت نتائج الاختبار إلى أن كافة الأنظمة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ضمن ظروف التشغيل الاعتيادية بعد تطبيق الدروس المستفادة من المحطة الأولى في عام 2016.