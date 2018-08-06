تحذير هام جدا من اللولو هايبر ماركت

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت مجموعة " لولو " هايبر ماركت إعلانا تحذيريا هاما إلى كافة الجماهير ، محذرة من محتالين يستغلون اسمها للنصب والاحتيال .

وقالت المجموعة في إعلانها التحذيري : " لقد نما إلى علمنا وقوع بعض الممارسات الاحتيالية باسم اللولو هايبر ماركت ، حيث يزعم المتصلين أنهم يتصلون نيابة عن اللولو ويحاولون الحصول على بعض المعلومات الشخصية والمالية من بعض الأشخاص ، بما في ذلك تفاصيل حسابهم البنكي وبطاقتهم المصرفية ، بهدف الاحتيال عليهم من خلال أخبار مزيفة عن الفوز بجائزة أو تلقي عروض وقسائم للهدايا من اللولو.

وتعلن بموجبه مجموعة اللولو أنها لم تقم مطلقا بالاتصال ولم تفوض أي شخص آخر بالاتصال بعملائها او الجمهور ، فيما يتعلق بالخدمات المصرفية او بطاقة الائتمان أو أي تفاصيل ممثلة .

ونطلب من عموم الجمهور عدم الاستجابة لمثل هذه الممارسات الاحتيالية وممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع أي شخص يطلب تفاصيل البطاقة البنكية أو أي تفاصيل شخصية أخرى للعملاء والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات الاحتيالية إلى السلطات المعنية.

وقد تقدمت مجموعة اللولو بالفعل بشكوى رسمية إلى سلطات الشرطة المعنية ضد هؤلاء المحتالين