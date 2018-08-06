الإمارات وجزر كوك تتفقان على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

المصدر: ويلنغتون - وام

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجزر كوك أخيراً في مقر بعثة الدولة في ويلنغتون بياناً مشتركا بشأن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

ووقع البيان من جانب دولة الإمارات صالح أحمد سالم الزريم السويدي سفير الدولة لدى نيوزيلندا ومن جانب جزر كوك كاروبيرانجي ناتوكو السفيرة بالإنابة لجزر كوك بنيوزيلندا، وذلك بحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي من البلدين.

وأكد البيان رغبة حكومتي البلدين المتبادلة في تعزيز التفاهم المشترك وعلاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها، وفقا للمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأقر البيان إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 من شهر أبريل عام 1961.