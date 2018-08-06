جمال الظاهري: مسيرة غنية بالإنجازات العظيمة

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«صناعات»: «تأتي مئوية زايد الخير مصحوبة بمسيرة حافلة وموروث غني بالإنجازات العظيمة. ولعلنا نستغل هذه المناسبة في استحضار نعمة الله التي منّ بها على هذه الدولة بأن منحها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذا القائد الفذ الذي قلما يجود الزمان بمثله. ولا يمكن، ولو أسهبنا في الحديث، أن نعدد إنجازاته العظيمة أو نحصي إسهاماته النيرة في مجال القطاع الصناعي والذي نجد أنفسنا معنيين به».

وأضاف: «ولكن على سبيل المثال، لو ألقينا نظرة سريعة على السبعينيات، عند تأسيس هذه الدولة المباركة، لوجدنا عناوين الصحف تتحدث عن أول مصنع للإسمنت في الدولة، وعن تأسيس أول شركة بترول، وعن أول مصنع للأنابيب، وأول مصنع للألمنيوم، وغيرها الكثير من اللبنات الأولى ضمن الاستثمارات في القطاع الصناعي. واليوم، وفي مدة تقل عن الـ 50 عاماً، تحتضن الإمارات أكثر من 6000 مصنع ويمثل القطاع الصناعي ما يزيد على 16% من إجمالي الناتج المحلي».

وأشار إلى أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، كان سابقاً لعصره إذ إنه كان واعياً بأهمية القطاع الصناعي وحث الأجيال القادمة على تحقيق التنوع الاقتصادي والتفكير في مرحلة ما بعد النفط. وها نحن نقف في مئويته كلنا اعتزاز ويملؤنا الفخر بأن نكون جزءاً من هذا الوطن المتنامي والمزدهر، وبفضل هذه الرؤية الثاقبة، والتي هي حجر الأساس لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تواصل الإمارات صعودها المطرد إلى قمة النجاح الاقتصادي.

ونحن في «صناعات» مستمرون في دعم رؤية قيادتنا الرشيدة التي تسير على نهج زايد الحكمة والعطاء. والحمد لله نحن على ثقة تامة أن الوطن في أيدٍ أمينة، حيث يسير واثقاً بفضل قيادتنا الحكيمة التي أعدها المغفور له بإذن الله وسلحها بالعلم والمعرفة لتكون خير خلف لخير سلف».