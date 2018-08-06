«نعم للعمل» يدشن دورته 14 في 5 مدن بالدولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

انطلقت أول من أمس فعاليات الدورة الـ 14 من البرنامج الوطني «نعم للعمل»، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ويستمر حتى 16 أغسطس الجاري في 5 مدن بالدولة وهي أبوظبي والعين ودبي والشارقة وعجمان.

استشراف

ويعد برنامج «نعم للعمل» الذي ينفذه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني من البرامج الوطنية الرائدة التي من شأنها أن تسهم في استشراف مستقبل مهني للأجيال الناشئة عبر توفير تدريب عملي متخصص للشباب والفتيات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 21 عاماً، حيث يعمل على اكتشاف مواهبهم ومساعدتهم على بلورة رؤية لمجالات عملهم في المستقبل القريب.

تنظيم

ونظم «أبوظبي التقني» أول من أمس برنامج الإرشاد الأكاديمي للطلبة الجدد المشاركين في الدورة الجديدة فيما بدأ الجانب العملي والميداني أمس الأحد.وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن برنامج «نعم للعمل» يعمل على ترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الأجيال الناشئة بما يسهم في تنمية مهاراتهم ومنحهم الفرصة لاستكشاف مهارات جديدة.

حرص

من جهته قال علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، إن البرنامج الوطني «نعم للعمل» يعكس حرص قيادة الدولة الرشيدة على بناء الإنسان ويعمل على تحقيق متطلبات تعليمية وعملية عن طريق المساهمة في العمل خلال العطلة الصيفية.