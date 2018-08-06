الاطلاع على جهوزية شرطة دبي للمشاركة في جوائز التميز

المصدر: Ⅶدبي - البيان

اطلع اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة على مستوى جاهزية الفريق القيادي المشارك في جوائز التميز، وناقش أبرز الإنجازات العالمية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الفريق القيادي للتميز، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

وأكد القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، جاهزية شرطة دبي لأي نوع من التحكيم الخارجي في مجال التميز وغيرها، لما تتضمنه استراتيجية شرطة دبي من نماذج عالمية المستوى مطبقة في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وأن قيادات الشرطة حريصة على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة والمساهمة في الوصول بإمارة دبي إلى التنافسية العالمية في مختلف المجالات وخاصة الأمنية منها.