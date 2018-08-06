شرطة أبوظبي تناقش تطوير نظام الحوافز الوظيفية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

ناقشت شرطة أبوظبي تطوير نظام الحوافز الوظيفية الشاملة، في ورشة عصف ذهني، نظمتها إدارة أداء العاملين في قطاع الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.

واستعرضت الورشة، التي عُقدت في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، نظريات الحفز الوظيفي من منظور علمي، والنظامين الحالي والجديد للحفز الوظيفي، وناقشت الجلسات التحديات الرئيسية، وعوامل نجاح منظومة التحفيز، وعمليات نظام التحفيز.

وتشمل مميزات نظام التحفيز الشامل، الريادة والسبق بين الجهات الحكومية، والتحفيز الآني بعد الإنجاز مباشرة، وتعدد طرق تحفيز الموظفين على تحقيق أهداف المؤسسة الشرطية، والعدالة في التحفيز، وذلك بما يخدم مسيرة العمل الشرطي الحديث.

كما ناقشت الورشة الحلول الريادية لنظام الحفز الوظيفي الشامل، وتحديد آلية جني نقاط الحفز، وطرق صرفها، عبر منصة وشاشات إلكترونية يتم استحداثها، ضمن منظومة العمل في قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي.

ويحقق تطبيق هذه المنهجية، المنافسة بين العاملين على التميز الوظيفي، وتحسين العمل ورفع الإنتاجية، ومكافأة وتقدير العاملين المتميزين، ورفع الروح المعنوية لديهم، وإبراز أنشطة المؤسسة الشرطية، والارتقاء بأداء منتسبيها وتشجيعهم على الإبداع والابتكار.