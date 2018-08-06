حمدان بن زايد:سيبقى نهج زايد منارة لأبناء الوطن

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن سيرة وإنجازات ومبادئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لا تُحصر ولا توجز في سطور، وسيبقى نهجه منارة لأبناء هذا الوطن على مر السنين.

وقال سموه في تدوينات نشرتها وكالة أنباء الإمارات عبر «تويتر»: «نحتفل في السادس من أغسطس بذكرى تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، ذكرى غالية وعزيزة على قلب كل إماراتي ففي مثل هذا اليوم بدأت مسيرة الخير والنماء والتطور».

وأضاف سموه: «سيرة وإنجازات ومبادئ زايد الخير لا تُحصر ولا توجز في سطور، وسيبقى نهجه منارة لأبناء هذا الوطن على مر السنين».