«الشارقة الخيرية» تنفذ عرساً جماعياً لـ 60 شاباً من البوسنة

المصدر: Ⅶ الشارقة - وام

نفذت جمعية الشارقة الخيرية عرساً جماعياً لـ 60 شاباً من البوسنة تكفلت بكافة تجهيزاته. وقال عبد الله مبارك الدخان، الأمين العام للجمعية: «إن العرس تم تنظيمه في أحد مساجد العاصمة سراييفو، وذكر المنظمون أنه واحد من أكبر مناسبات الزفاف الجماعي الإسلامي في أوروبا، والتي أقيمت لتُيسر على الشباب والفتيات تكوين أسر. ونوه بأن الحدث يعكس حرص الجمعية والقائمين عليها على الاستمرار في تنفيذ الأعراس الجماعية التي بدأتها قبل نحو 8 سنوات في العام 2011، ليصل عدد من جرى تزويجهم ضمن الأعراس الجماعية 495 عريساً خارج الدولة بتكلفة نحو 1.5 مليون درهم.