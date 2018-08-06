تكريم منتسب في «إقامة دبي» لتعاونه مع الشرطة

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي الملازم راشد محمد أحمد المري، من مرتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وذلك لتعاونه مع شرطة دبي.



وقدم اللواء خليل المنصوري شهادة شكر وتقدير للملازم راشد محمد أحمد المري تقديراً لجهوده وتعاونه البنّاء الذي عكس حسه الأمني العالي، وتحليه بالواجب والمسؤولية اتجاه المجتمع، وتفاعله الإيجابي مع الجهات الأمنية بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن.



حضر التكريم اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. من جانبه شكر الملازم راشد محمد أحمد المري القيادة العامة لشرطة دبي لتكريمها له، معتبراً التكريم بمثابة وسام يفتخر به ويدفعه لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.