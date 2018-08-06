شرطة أبوظبي تكرّم «المهام الخاصة» لتميزها في «النظام الإداري المتكامل»

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

كرّم اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي بمقر القيادة العامة فريق قطاع المهام الخاصة تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز ونشر ثقافة الجودة وتطبيقها والحصول على شهادات النظام الإداري المتكامل (IMS) المتميزة عالمياً، من شركة لويدز ريجستر البريطانية.

وهنأ اللواء الشريفي الفريق على تميزه في تحقيق الإنجاز، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي المستمر على تحقق السبق والريادة في تطبيق مفاهيم الجودة وتوظيف التقنيات المتطورة والوصول إلى أعلى مستويات الاستعداد والاستجابة الميدانية والتخطيط التقني والعلمي المتطور.

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة لمواكبة خطى التطوير والتحديث للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل المعايير والممارسات المتقدمة.

وحضر الحفل، العميد راشد سهيل آل علي نائب مدير قطاع المهام الخاصة وعدد من الضباط والمدنيين.