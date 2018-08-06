إطلاق دورة برنامج المندوبين الشباب إلى الأمم المتحدة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلق مجلس الإمارات للشباب بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الدورة الثالثة من برنامج المندوبين الشباب إلى الأمم المتحدة، بهدف صقل مهارات الشباب في العمل الدبلوماسي، وتأهيل جيل من الشباب القادر على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية، من خلال مشاركة الشباب مع البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة وضمن الوفد الرسمي للدولة في الدورة الـ 73 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف برنامج الإمارات للمندوبين الشباب إلى الأمم المتحدة إلى إعطاء فرصة للشباب للمشاركة في القضايا الدولية، وتمثيل الإمارات في محفل دولي هام كاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مساهمة الشباب في إثراء مناقشات الأمم المتحدة ذات الصلة مما يعزز من دور دولة الإمارات في أهم المحافل الدولية، من خلال تعريف المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها للشباب الإماراتي.

فرصة

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: إن برنامج المندوبين الشباب إلى الأمم المتحدة فرصة حقيقية لشباب الإمارات لصقل مهاراتهم الدبلوماسية ورفدهم بالمهارات اللازمة ليكونوا سفراء لشباب الإمارات في جميع المحافل الإقليمية والعالمية، وخاصة الاجتماعات التي يتم عقدها ضمن مختلف المنظمات الدولية التي تشارك بها دولة الإمارات.

وأكدت المزروعي أن قيادة دولة الإمارات تسعى دائماً للاستثمار الأمثل في شبابها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حيث نسعى دائماً لإشراك الشباب في مختلف الفعاليات والاجتماعات الإقليمية والعالمية.

مبادرة

الجدير بالذكر أن برنامج المندوبين الشباب إلى الأمم المتحدة هو أحد مبادرات مجلس الإمارات للشباب، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسيكون البرنامج لمدة 3 أسابيع كحد أدنى، و3 أشهر كحد أقصى، على أن يشاركوا ضمن الوفد الرسمي للدولة في الدورة الـ 73 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويمكن للشباب الراغبين في الترشح لهذه الدورة والاطلاع أكثر على تفاصيل البرنامج زيارة الموقع الرسمي للبرنامج un.youth.gov.ae.