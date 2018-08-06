«زايد الخيرية» تعقد لقاءً تعريفياً للحجاج

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ البيان

عقدت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في مقرها في أبوظبي لقاءً تعريفياً للحجاج المشاركين في برنامج زايد للحج، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء لجنة البرنامج وأصحاب الحملات ونحو 300 حاج من المبتعثين من قبل المؤسسة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات التي تتخذها المؤسسة لإيفاد 600 مواطن من ذوي الدخل المحدود مع مرافقيهم لأداء فريضة الحج بشرط ألا يقل عمر الشخص عن 40 سنة ولم يسبق له أداء فريضة الحج مطلقاً، فيما يتم إيفاد 400 حاج من خارج الدولة لأداء فريضة الحج بالتنسيق مع سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج.

وقال محمد سعيد القبيسي مدير إدارة المشاريع والبرامج الخيرية في مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «يجسد برنامج زايد للحج التزام المؤسسة المتواصل بتطبيق نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته الخالدة في تنمية الإنسان ونهضة العمران وصياغة الأمن والأمان وترسيخ قيم الخير والعطاء الإنساني».

وأضاف القبيسي: «منذ انطلاق برنامج زايد للحج عام 2005، قامت المؤسسة بإيفاد ما يزيد على 13 ألف حاج من 102 دولة بالتعاون مع 78 سفارة».

واعتبر القبيسي أن برنامج زايد للحج يأتي في مقدمة برامج المؤسسة، حيث يمنح للمواطنين والأجانب من محدودي الدخل تسهيلاً لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وكان وصول نسبة الرضا إلى 97% في عام 2017 دليلاً على جهود المؤسسة الحثيثة لتوفير أعلى معايير السلامة والدعم قبل وخلال وبعد أداء فريضة الحج لجميع المبتعثين.