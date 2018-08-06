أبوظبي تستضيف مؤتمر الأورام السنوي 11 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف أبوظبي 11 أكتوبر المقبل، فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الأورام الذي تنظمه مجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية بفندق «جميرا» أبراج الاتحاد، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين نخبة من كبار العلماء وخبراء الأورام والاستشاريين الدوليين والمحليين لمناقشة أفضل الممارسات وآخر التطورات في أبحاث مرض السرطان والوقاية والكشف المبكر والعلاج.

ويقدم المتحدثون مجموعة من الجلسات العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والعلم الرقمي، إضافة إلى التسلسل الجيني للمرض والتصوير التشخيصي في طب السرطان والعلاج المناعي للسرطان.