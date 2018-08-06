حكومة كولومبيا تكرّم سفير الدولة في بوغوتا

المصدر: بوغوتا - وام

أقامت ماريا أنخيلا هولغين وزيرة العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا أخيراً حفل تكريم بمناسبة منح محمد عيسى القطام الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا وسام «سان كارلوس من درجة الصليب الكبير» لدوره المتميز في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين منذ افتتاح سفارة الإمارات العربية المتحدة في بوغوتا عام 2013.

وأوضحت الوزيرة أن السفير خلال مهمته في كولومبيا تميز بخصائل شخصية ومهنية عالية، وبتكريس الجهود لمواصلته دعم كافة المبادرات المتعلقة بترويج وتقوية العلاقات بين كولومبيا والإمارات العربية المتحدة.

ومن جهته، أعرب محمد عيسى القطام الزعابي عن شكره الجزيل لحكومة كولومبيا ووزارة العلاقات الخارجية على قرار الرئيس خوان مانويل سانتوس بمنحه الوسام.